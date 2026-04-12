Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu đồng loạt tăng

Giá lúa gạo trong nước tuần qua tiếp tục tăng, xuất khẩu sôi động trở lại trong bối cảnh khách hàng tăng tích trữ, lo ngại chi phí vận chuyển và vật tư leo thang.

Giá lúa gạo trong nước tuần qua tăng khá tốt.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 5.950 đồng/kg, trung bình là 5.686 đồng/kg, tăng 96 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 82 đồng/kg, giá cao nhất là 5.550 đồng/kg, trung bình là 5.461 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu lứt loại 1 cao nhất là 9.250 đồng/kg, trung bình là 8.650 đồng/kg, tăng 138 đồng/kg. Gạo lứt loại 2 tăng 161 đồng/kg, có giá trung bình là 8.300 đồng/kg, cao nhất là 8.850 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 tăng 410 đồng/kg, cao nhất là 10.450 đồng/kg, trung bình là 9.105 đồng/kg; xát trắng loại 2 tăng mạnh nhất với 510/kg, trung bình là 8.530 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám tăng 32 đồng/kg, trung bình 7.114 đồng/kg; trong khi tấm tăng 14 đồng/kg, trung bình là 7.639 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa tiếp tục có sự nhích lên nhẹ từ 100-300 đồng/kg. Điển hình lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 5.800-6.100 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.500-5.600 đồng/kg, IR 50404 lên mức từ 5.400-5.600 đồng/kg; riêng OM 34 vẫn giữ ổn định khoảng 5.100-5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.

Bốc dỡ gạo xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 440-445 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 333-337 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức từ 452-456 USD/tấn.

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động ở mức từ 375-380 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 9/4, tăng nhẹ so với mức 375 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động xuất khẩu đã nhộn nhịp hơn trong những tuần gần đây.

Khách hàng đang đẩy mạnh tích trữ do lo ngại căng thẳng chiến sự ở Trung Đông sẽ làm tăng giá cước vận tải và phân bón.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong đầu quý 2 dự báo giảm nhẹ do bước vào cao điểm thu hoạch vụ Đông Xuân, nguồn cung dồi dào.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có lực đỡ nhất định khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ chốt gia tăng nhằm tích trữ lương thực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Xung đột Trung Đông hiện chưa tác động trực tiếp đến cung-cầu gạo toàn cầu, nhưng đã làm gia tăng chi phí vận tải, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải, qua đó đẩy chi phí xuất khẩu lên cao và khiến giao dịch chậm lại.

Trong bối cảnh nguồn cung trong nước vẫn dồi dào, nhu cầu chưa phục hồi rõ rệt, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Tuy vậy, mặt bằng giá có thể chịu áp lực tăng nếu chi phí logistics tiếp tục leo thang./.

Giá gạo và càphê tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông Giá gạo tăng xuất phát từ nhu cầu thị trường cải thiện, sự tăng giá của đồng nội tệ tại một số quốc gia, cùng với chi phí vận tải và vật tư leo thang do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông.