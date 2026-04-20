Giảm mạnh sáng đầu tuần, giá vàng SJC xuống ngưỡng 171,3 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (20/4), thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt "hạ nhiệt" với mức giảm từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Trái ngược với đà giảm của giá vàng, trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm lại ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 171,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này đã giảm mạnh 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 18/4.

Cùng chung xu hướng suy giảm, mặt hàng vàng nhẫn cũng được điều chỉnh đi xuống. Công ty Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng nhẫn giao dịch trong khoảng từ 168 triệu đồng đến 171 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm chốt phiên cuối tuần trước (18/4).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.802 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.103 đồng/USD, tăng 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (17/4).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng tương ứng 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần qua. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.098 - 26.358 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.134 - 26.358 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.128 - 26.358 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120 - 26.358 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

