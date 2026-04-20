Lâm Đồng thành lập Tổ công tác liên ngành chống khai thác IUU

Ngày 20/4/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 19/4/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh) làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thành viên Tổ công tác là đại diện Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Ban Quản lý các cảng cá, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cùng đại diện Ủy ban Nhân dân các xã, phường có tàu cá và Đặc khu Phú Quý.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Đồng thời, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để hướng dẫn khắc phục; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

Tổ công tác cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các bộ, ngành Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động; tham mưu kiểm tra, giám sát; phối hợp cung cấp thông tin và đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để ký ban hành các văn bản của Tổ công tác.

Tỉnh Lâm Đồng hiện tại được hợp nhất từ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông từ ngày 1/7/2025. Trước sáp nhập, chỉ có tỉnh Bình Thuận tiếp giáp với biển, 2 tỉnh còn lại hoàn toàn nằm sâu trong lục địa. Trước đó tháng 12/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh).

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận được phân công làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng ban thường trực), Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành tỉnh Lâm Đồng hiện nay, ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh được phân công phụ trách công tác chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 10/4/2026, tổng số tàu cá của tỉnh là 8.200 tàu. Trong đó, tàu cá đăng ký đã cập nhật lên hệ thống Vnfishbase là 8.200/8.200 tàu cá (đạt 100%); tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn là 7.432/8.200 tàu cá (đạt 90,63%); tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác là 768 tàu (chiếm 9,37%), giảm 21 tàu so với kỳ báo cáo trước.

Công tác quản lý đội tàu, theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển tiếp tục được tăng cường, ngăn chặn, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được rà soát, lập danh sách và tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không cho xuất bến đi khai thác.../.

