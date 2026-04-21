Quảng Ninh số hóa 100% việc truy xuất nguồn gốc tàu cá vào quý 2 năm 2026

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến hết quý 2/2026, 100% tàu cá ra, vào cảng trên địa bàn được kiểm soát và kê khai sản lượng khai thác thông qua hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Đây là bước đi chiến lược nhằm số hóa toàn diện quản lý nghề cá và quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Hiện nay, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả khả quan trong quản lý đội tàu.

Tính đến giữa tháng 4/2026, toàn tỉnh có 4.128 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật hoàn toàn trên hệ thống Vnfishbase.

Đáng chú ý, 100% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Tuy nhiên, do tỷ lệ kiểm soát sản lượng qua hệ thống eCDT hiện mới đạt khoảng 20%, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh lộ trình số hóa.

Cụ thể, Quảng Ninh phấn đấu đến hết tháng 5/2026 đạt tối thiểu 70% và tiến tới bao phủ toàn bộ số tàu thuộc diện bắt buộc khai báo trên hệ thống điện tử vào cuối quý 2/2026.

Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương ven biển tăng cường kiểm tra tại các cửa sông, điểm bốc dỡ tập trung; kiên quyết chấm dứt tình trạng bốc dỡ thủy sản ngoài cảng không kiểm soát.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng mạng tại các cảng cá, tỉnh cũng tổ chức các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn ngư dân sử dụng ứng dụng eCDT trên điện thoại thông minh để minh bạch hóa nhật ký khai thác và vị trí đánh bắt theo thời gian thực.

Song song với việc hỗ trợ công nghệ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã phát hiện và xử phạt 236 vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ kiên quyết chấm dứt tình trạng bốc dỡ thủy sản ngoài cảng không kiểm soát và làm rõ trách nhiệm của từng địa phương trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Siết chặt quản lý đội tàu; tăng cường kiểm tra thực chất và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác, phát triển nuôi trồng bền vững.

Tỉnh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, giải bản tàu đối với các loại hình khai thác ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đồng thời duy trì nâng cấp hệ thống giám sát hành trình.

Việc chuẩn hóa và số hóa 100% dữ liệu truy xuất nguồn gốc không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần xây dựng thương hiệu thủy sản bền vững, khẳng định trách nhiệm của địa phương trong nỗ lực chung nhằm tháo gỡ rào cản thương mại từ thị trường quốc tế./.

