Giá dầu Brent tăng gần 7% khi eo biển Hormuz lại bị đóng cửa

Giá dầu thô đã tăng mạnh trở lại trong phiên sáng 20/4 tại châu Á, sau khi giảm hơn 9% phiên cuối tuần trước, do cả Mỹ và Iran đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến eo biển Hormuz lại bị đóng cửa.

Giá dầu Brent tăng 6,11 USD, tương đương 6,76%, lên 96,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,53 USD, tương đương 7,79%, lên 90,38 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết quân đội nước này đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ của Iran tại Vịnh Oman, khi tàu này không tuân thủ cảnh báo dừng lại.

Trong khi đó, các quan chức Iran đã phản bác thông báo của ông Trump về vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad, nói rằng “không có triển vọng rõ ràng” cho các cuộc đàm phán trong điều kiện hiện tại.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa và hạn chế vận tải biển cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Lực lượng này cảnh báo sẽ “phá hủy” các tàu cố gắng đi qua eo biển này.

Ông Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính MST Marquee, cho rằng thị trường dầu mỏ tiếp tục biến động theo các tuyên bố thay đổi liên tục trên mạng xã hội từ Mỹ và Iran, thay vì dựa trên thực tế tại hiện trường, vốn vẫn gây khó khăn cho việc nối lại hoạt động vận tải dầu bằng đường biển qua Hormuz một cách nhanh chóng.

Trong phiên 17/4, cả hai loại dầu đều giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 8/4, sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu Kpler cho thấy hơn 20 tàu chở dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kim loại và phân bón đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 18/4, con số cao nhất kể từ ngày 1/3./.

