Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ USD từ người cao tuổi tại Mỹ

Báo cáo mới nhất cho thấy thiệt hại tài chính do lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm 2024 với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi.

Theo báo cáo thường niên gửi Quốc hội của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), số tiền bị lừa đảo từ người cao tuổi tại Mỹ đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2024, tăng 26,3% so với mức 1,9 tỷ USD của năm 2023. Sự gia tăng này chủ yếu do các vụ lừa đảo có giá trị lớn từ 100.000 USD trở lên chiếm tới 1,6 tỷ USD trong tổng số thiệt hại.

Cựu đặc vụ FBI John Schwartz thuộc Trung tâm Chống lạm dụng tài chính người cao tuổi cho biết nhóm đối tượng này thường bị nhắm tới do sự nhạy cảm về cảm xúc và khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế hơn giới trẻ.

Kẻ xấu hiện đang sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để tạo ra những nội dung lừa đảo khó phát hiện qua email, tin nhắn và mạng xã hội. Công nghệ giả mạo âm thanh (deepfake) còn cho phép tội phạm mạo danh các quan chức chính phủ để đe dọa nạn nhân.

Chủ tịch John Gill thuộc Hiệp hội các nhà kiểm tra gian lận được chứng nhận cảnh báo rằng các bản sao kê tài khoản trong những vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trông giống thật đến mức người dân rất khó phát hiện gian lận.

Bên cạnh đó, các hình thức lừa đảo tình cảm và hỗ trợ kỹ thuật cũng đang bùng phát mạnh mẽ, khiến gần 1 trong 6 người trên 50 tuổi tại Mỹ bị mất tiền.

Giám đốc cấp cao Kathy Stokes thuộc các chương trình ngăn ngừa gian lận tại AARP nhận định các chiêu trò này thành công vì khiến nạn nhân hoảng sợ và hành động ngay lập tức mà không kịp kiểm chứng nguồn tin.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân cho những người tự xưng là đại diện của IRS hay Medicare qua điện thoại, đồng thời nên báo cáo ngay các vụ việc cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI hoặc FTC./.

Nhiều nước siết chặt chống lừa đảo trên không gian mạng Từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, cuộc chiến chống lừa đảo trên không gian mạng đang được thúc đẩy theo hướng đồng bộ hơn, kết hợp giữa hoàn thiện pháp lý, ứng dụng công nghệ, tăng cường cảnh báo sớm.