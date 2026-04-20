Môi trường

Động đất độ lớn 7,4 rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cao tới 3m

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban hành cảnh báo sóng thần với dự báo sóng cao tới 3m sau khi Đông Bắc và Bắc Nhật Bản xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,4.

Phan An
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Chiều 20/4, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, kéo theo cảnh báo sóng thần.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất xảy ra lúc 16h53 ngày 20/4 (tức 14h53 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi phía Bắc tỉnh Iwate.

Cơ quan này đã ban hành cảnh báo sóng thần với dự báo sóng cao tới 3m.

Theo ghi nhận, trận động đất mạnh đến mức làm rung chuyển các tòa nhà lớn ở tận thủ đô Tokyo, cách đó hàng trăm km./.

(TTXVN/Vietnam+)
