Động đất tại Indonesia làm hư hại hơn 100 ngôi nhà, nhiều người bị thương

Ngày 9/4, giới chức địa phương cho biết một trận động đất nông có độ lớn 4,9 đã xảy ra tại khu vực phía Đông Indonesia vào đêm 8/4 (giờ địa phương), làm hư hại hàng trăm ngôi nhà và khiến nhiều người bị thương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ngay trước nửa đêm, ở độ sâu khoảng 10,4km, với tâm chấn nằm cách thành phố Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 10 km về phía Đông.

Hai ngôi làng trên đảo nhỏ Adonara chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Quan chức địa phương Ismail Daton Ban cho biết hơn 100 ngôi nhà đã bị hư hại và ít nhất 20 người bị thương.

Indonesia và các quốc gia lân cận thường xuyên xảy ra động đất do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á tới toàn bộ lưu vực Thái Bình Dương.

Trong lịch sử, một trận động đất có độ lớn 9,1 đã xảy ra tại tỉnh Aceh ở cực Tây Indonesia năm 2004, gây ra sóng thần và khiến hơn 170.000 người thiệt mạng.

Các chuyên gia cho biết, những trận động đất nông thường gây thiệt hại lớn hơn do sóng địa chấn truyền quãng đường ngắn hơn dưới lòng đất và khi lên tới bề mặt vẫn giữ được năng lượng mạnh./.

