Động đất xảy ra liên tiếp ở Mỹ, Nga và Solomon

Một trận động đất có độ lớn 5,1 ở địa điểm cách King Cove của Mỹ 97km; 1 trận động đất xảy ra ở vị trí cách Severo-Kuril'sk của Nga 106km, trong khi một trận động đất khác làm rung chuyển Solomon.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: anewz)

Ngày 12/4, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,1 ở địa điểm cách King Cove, bang Alaska của Mỹ, 97km về phía Nam.

Động đất xảy ra lúc 3h14 ngày 13/4 theo giờ Hà Nội. Chấn tiêu ở độ sâu 35km.

Trong khi đó, một trận động đất có độ lớn 5 cũng xảy ra ở vị trí cách Severo-Kuril'sk của Nga 106km về phía Nam-Tây Nam.

USGS cho biết chấn tiêu ở độ sâu 10km.

Cùng khoảng thời gian này, động đất có độ lớn 5 làm rung chuyển quần đảo Solomon.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất (GFZ) của Đức, chấn tiêu ở độ sâu 10km./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Xâm nhập mặn có xu thế tăng dần vào cuối tuần

Chiều sâu ranh mặn 4‰ thời kỳ này trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 40-50km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 20-25 km; sông Hàm Luông là 25-32 km; sông Cổ Chiên là 20-25 km; sông Hậu là 25-32 km; sông Cái Lớn là 20-28 km.