Động đất xảy ra liên tiếp ở Mỹ, Nga và Solomon

Ngày 12/4, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,1 ở địa điểm cách King Cove, bang Alaska của Mỹ, 97km về phía Nam.

Động đất xảy ra lúc 3h14 ngày 13/4 theo giờ Hà Nội. Chấn tiêu ở độ sâu 35km.

Trong khi đó, một trận động đất có độ lớn 5 cũng xảy ra ở vị trí cách Severo-Kuril'sk của Nga 106km về phía Nam-Tây Nam.

USGS cho biết chấn tiêu ở độ sâu 10km.

Cùng khoảng thời gian này, động đất có độ lớn 5 làm rung chuyển quần đảo Solomon.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất (GFZ) của Đức, chấn tiêu ở độ sâu 10km./.

