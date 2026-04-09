Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ít khả năng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 9/4, một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 7 giờ ở vào khoảng 9 độ Vĩ Bắc - 152,2 độ Kinh Đông cách Philippines khoảng gần 3.000km, cường độ hiện tại mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hiện áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương (các cơn bão đã hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2026 là NOKAEN, PENHA, NURI).

Cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản. Về hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Đây là dạng đường đi điển hình di chuyển theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện tại cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn, áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão này./.

