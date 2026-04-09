Nguy cơ cháy rừng cao trên diện rộng tại Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại lâm phận các xã Thăng An, Thăng Trường, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng quản lý đã xảy ra một số vụ phát lửa nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức cao trên diện rộng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trần Út cho biết, thời tiết sẽ còn tiếp tục nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi cục kiểm lâm, các chủ rừng, các Ban quản lý vườn Quốc gia Sông Thanh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Đà Nẵng, Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong rừng, ven rừng triển khai cấp bách các biện pháp để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng thuộc lâm phận quản lý đã được phê duyệt kịp thời và hiệu quả.

Theo đó, Chi cục kiểm lâm triển khai ngay các biện pháp theo dõi, cập nhật, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường để nắm bắt, chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra vượt khả năng của cấp xã và chủ rừng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường lực lượng đảm bảo về quân số thường trực tại các địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và tham gia cứu chữa ngay khi có cháy rừng xảy ra, nhất là khu vực rừng phòng hộ ven biển, khu vực rừng giáp ranh với thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi.

Các Trạm quản lý bảo vệ rừng cần thường xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện đăng ký phát đốt đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất trong rừng, ven rừng và gần rừng, nhất là các khu vực giáp ranh với rừng tự nhiên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu 32 tổ chức, cá nhân có hoạt động trong rừng, ven rừng trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiêm cấm sử dụng lửa trái phép tại các khu vực gần rừng, ven rừng và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Mặt khác, để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện và thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Chi cục kiểm lâm thành phố và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Công an thành phố thống nhất chủ trương ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng giữa Chi cục Kiểm lâm thành phố và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng Trần Văn Thu cho biết, đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống giám sát tài nguyên rừng của thành phố, nhằm phát hiện sớm các điểm cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin, cảnh báo kịp thời đến các chủ rừng, địa phương và phối hợp kiểm tra, xác minh, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh vụ cháy.

Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm theo dõi địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn người dân kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng khi phát đốt thực bì trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ở những khu vực trong rừng và gần rừng vào những ngày nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc, dụng cụ để chữa cháy.

Chi cục kiểm lâm thành phố yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc lịch phân công trực cháy để kịp thời thông tin, báo cáo và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành thông báo nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm) và cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm)./.

Cảnh báo nhiều khu vực nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm trong tháng Tư Người dân tuyệt đối không đốt lửa, không hút thuốc trong và gần rừng trong mùa khô nắng nóng, nhất là trong tháng Tư. Khi phát hiện cháy rừng, gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy.