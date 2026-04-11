Dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng tại Sơn La sau 1 ngày

Sau một ngày nỗ lực dập lửa, đến sáng 11/4, vụ cháy rừng ở xã Huổi Một, tỉnh Sơn La đã được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 10/4/2026, tại khu vực rừng đặc dụng thuộc địa bàn bản Co Mạ, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ cháy rừng, do thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài kèm theo gió thổi mạnh, lớp thực bì dày làm ngọn lửa bùng cháy và nhanh chóng lan.

Trước diễn biến đó, Công an xã Huổi Một đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, phát quang, tạo đường băng cản lửa, dập lửa trực tiếp, đồng thời đốt chặn để ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Với sự tham gia tích cực của các lực lượng và quần chúng nhân dân xuyên đêm để dập lửa, đến khoảng 8 giờ ngày 11/4, đám cháy trên đã được khống chế và dập tắt, không để cháy lây lan diện rộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tại khu vực rừng xảy ra cháy có địa hình đồi núi cao, hiểm trở, thời tiết nắng nóng cộng với nhiệt độ lửa đám cháy nhưng các cán bộ chiến sỹ Công an Sơn La và các lực lượng tại chỗ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia dập tắt vụ cháy.

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La đang bước vào cao điểm mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, khiến thảm thực vật khô rất dễ bắt lửa.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn có thể cháy rừng, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng và có phương án, kế hoạch di dời người dân cũng như tài sản ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra/.