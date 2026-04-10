Nắng nóng gay gắt, An Giang nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm

Sáng 10/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đang được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn lửa nhanh do nắng nóng kéo dài.

Hiện, tỉnh An Giang đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2026. Thời tiết khô hanh, mực nước một số kênh mương trong rừng đã cạn kiệt, vật liệu cháy trong các khu rừng đã khô, rất dễ bén lửa, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Nhiều khu vực rừng địa bàn tỉnh An Giang đang ở cấp dự báo cháy rừng từ cấp III cấp cao, dễ xảy ra cháy đến cấp V cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy lớn và lan nhanh.

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cảnh báo các khu vực rừng tràm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn lửa nhanh, gồm rừng tràm Trà Sư, rừng tràm Tân Tuyến, rừng tràm sản xuất Bình Minh, rừng tràm Lâm trường Tỉnh đội, rừng tràm sản xuất Nhơn Hưng và rừng phòng hộ núi Cô Tô với diện tích gần 4.000ha thuộc phường Vĩnh Tế và các xã An Cư, Cô Tô, Tri Tôn, Ô Lâm và Vĩnh Gia.

Khu vực rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang) đang được cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Các khu vực rừng phòng hộ với diện tích hơn 1.475 ha cũng được cảnh báo cháy rừng ở cấp V gồm: Khu vực rừng phòng hộ Ô Sâu-Ô Tà Bang (phường Tịnh Biên); khu rừng phòng hộ Đồi Kakô-Túp Cu (phường Chi Lăng); khu vực rừng phòng hộ núi Tà Lọt (xã Núi Cấm); khu rừng phòng hộ Bụng Ông Địa, Điện Bà Hai, Núi Dài (xã Ô Lâm); các khu vực Núi Tượng, Ô Vàng, Vồ Đá Bia, Núi Dài (xã Ba Chúc); khu rừng phòng hộ Núi Ba Thê-Núi Tượng (xã Óc Eo) và khu vực rừng phòng hộ Núi Sập (xã Thoại Sơn).

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV cấp nguy hiểm, có khả năng cháy rừng lớn ở các khu vực như: Khu rừng tràm sản xuất trên địa bàn xã Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang với diện tích 2.388ha; khu rừng tràm sản xuất-Phòng Hậu cần Công an tỉnh, diện tích là 240ha; khu vực tiểu khu 34 thuộc xã An Minh, diện tích gần 1.260ha; khu vực thuộc tiểu khu 32 và 33 thuộc xã Vân Khánh với diện tích hơn 223ha.

Song song đó, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cấp III (cấp cao - dễ xảy ra cháy rừng) ở các khu vực như khu rừng đặc dụng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc với diện tích 3.628ha; khu vực xã Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du thuộc địa bàn đặc khu Kiên Hải với diện tích 1.275ha; khu vực rừng phòng hộ đồi núi thuộc các xã, phường: Hà Tiên, Tô Châu, xã Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Kiên Lương với diện tích 3.674ha.

Bên cạnh đó, các khu vực cũng được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cấp III như khu vực rừng tràm phòng hộ xã Vĩnh Điều; khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ (xã Giang Thành); khu vực vùng lõi than bùn - Vườn quốc gia U Minh Thượng; khu rừng tràm sản xuất - Phòng Hậu cần Công an tỉnh; Khu di tích lịch sử An ninh khu 9.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn gia tăng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị các hạt kiểm lâm khu vực phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Bảng cấm lửa được đặt tại Khu rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang) nhằm cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, cập nhật liên tục cấp dự báo cháy rừng hằng ngày để người dân nắm bắt và chủ động phòng ngừa. Đồng thời, các đơn vị chủ rừng cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án cấp bách; bố trí bổ sung chốt, trạm, lán trại, lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phù hợp tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm trực 24/24 giờ theo phương châm “4 tại chỗ.”

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ phát sinh.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ rừng, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và giữ gìn tài nguyên rừng bền vững./.

