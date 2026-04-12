Ngày 12/4: Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/4, khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15-16/4 nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do vậy nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

- Thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

- Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Đông Bắc Bộ Đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C

- Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C./.