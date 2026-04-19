Hàn Quốc: Huy động 5 trực thăng ngăn chặn cháy rừng tại tỉnh Gyeongsang Bắc

Các lực lượng chức năng Hàn Quốc đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát trên khu vực đồi núi thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc vào sáng 19/4.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Lâm nghiệp tỉnh Gyeongsang Bắc cho biết vào khoảng 10h35 theo giờ địa phương (tức 8h35 cùng ngày theo giờ Việt Nam), đám cháy bùng phát lan rộng bắt nguồn từ một ngọn đồi ở làng Ogi-ri, xã Subi, huyện Yeongyang của tỉnh Gyeongsang Bắc, cách thủ đô Seoul khoảng 290km về phía Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã thiết lập tình trạng khẩn cấp, điều động lực lượng phản ứng nhanh gồm 70 nhân viên cứu hỏa và lực lượng kiểm lâm chuyên trách với 5 trực thăng chữa cháy chuyên dụng cùng 23 thiết bị, bao gồm xe cứu hỏa và các phương tiện hỗ trợ mặt đất.

Do khu vực xảy ra cháy có địa hình đồi dốc, các trực thăng được tập trung tối đa để khống chế đám cháy chính, ngăn chặn lửa lan rộng sang các khu vực rừng lân cận trong điều kiện thời tiết khô hanh.

Chính quyền huyện Yeongyang đã phát đi thông báo khẩn qua hệ thống cảnh báo an toàn điện thoại, khuyến cáo người dân địa phương và khách du lịch đang leo núi ở khu vực xung quanh nhanh chóng sơ tán.

Các biện pháp thiết lập vành đai an toàn cũng đang được triển khai chặt chẽ để đối phó với các tình huống phát sinh.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trước khi gió mạnh có thể khiến tình hình phức tạp hơn. Nguyên nhân vụ cháy sẽ được điều tra làm rõ sau khi công tác dập lửa hoàn tất./.

