Người dân xoay xở dưới nắng nóng cao điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cao điểm nắng nóng trong ngày 9/4, khi nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực trung tâm và vùng lân cận tăng cao, có nơi chạm ngưỡng 38 độ C.

Dưới cái nắng gay gắt kéo dài từ trưa đến chiều, nhịp sống đô thị dường như chậm lại, nhưng hoạt động mưu sinh, học tập vẫn tiếp diễn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ghi nhận nhiều câu chuyện sinh động về sự thích ứng của người dân.

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 9/4 tại các phường khu vực trung tâm như: Sài Gòn, Hòa Hưng, Khánh Hội, Bình Thạnh..., mặt đường nhựa tỏa hơi nóng hầm hập. Nhiệt lượng tích tụ từ nhựa đường, phương tiện giao thông đông đúc, các khối bêtông từ cao ốc và công trình xây dựng đang thi công khiến không khí như bị “nung nóng” thêm nhiều độ. Dù đứng dưới bóng râm hiếm hoi, người đi đường vẫn cảm nhận rõ luồng khí nóng hắt lên từ mặt đất.

Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, nơi có mật độ phương tiện qua lại lớn, không khí trở nên oi bức hơn bởi dòng xe liên tục. Dưới cái nắng chói chang, nhiều người lao động vẫn bám trụ vỉa hè để buôn bán.

Vợ chồng chị Trần Thị Bình bán nước cam ép trên đường Nguyễn Tất Thành, gần trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Những ngày gần đây lượng khách tăng đột biến. Mỗi ngày, chúng tôi bán được khoảng ba tạ cam, gấp đôi so với ngày thường. Trưa nắng, người đi đường ghé lại uống nước giải nhiệt nhiều hơn hẳn."

Chị Nguyễn Thị Mận, bán dừa tươi trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng) từ 9 giờ sáng đã luôn trong tình trạng đông khách. Chị Mận nói: "Tôi chặt dừa, rót nước, giao hàng... liên tục cho khách. Nắng quá nên khách uống nhiều, có ngày bán gần 1.000 trái dừa, làm không kịp nghỉ.”

Trên các tuyến đường, dễ dàng bắt gặp những xe đẩy bán mũ, nón, khẩu trang, kính mát, găng tay chống nắng... Các mặt hàng chống nắng trở nên đắt khách. Nhiều người đi xe máy trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tại nhiều trường Đại học, các quán nước, căng tin trong khuôn viên trường đông đảo sinh viên tới tránh nắng, tìm cách giải nhiệt sau giờ học buổi sáng. Nguyên, sinh viên năm đầu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trưa nay nóng quá, chúng em học xong là phải tìm chỗ uống nước. Bình thường em uống ít, nhưng mấy hôm nay cứ khoảng 1 tiếng phải uống một ly nước mát mới chịu nổi”. Những ly nước cam, nước dừa, trà đá trở thành “cứu cánh” giúp sinh viên vượt qua cái nóng oi ả.

Trên nhiều tuyến đường suốt những ngày nắng nóng vừa qua, các tài xế xe công nghệ thường tranh thủ dừng xe dưới gốc cây để tránh nắng. Anh Hồ Thành Hưng, tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ: "Vào giờ trưa, cao điểm nắng nóng, việc di chuyển liên tục gần như không thể duy trì. Chạy buổi sáng còn đỡ, tới trưa là chịu không nổi. Tôi phải ghé vào bóng cây nghỉ, uống nước giữ sức, đợi tới chiều mát hơn mới chạy tiếp."

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi trên cầu Khánh Hội, trưa 9/4/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tình trạng nắng nóng diện rộng đang diễn ra trên toàn khu vực, trong đó miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có nơi nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, thậm chí trên 38 độ C. Nguyên nhân chính là do khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn Tây, khiến trời ít mây, cường độ bức xạ nhiệt tăng cao.

Từ 12-16 giờ trong ngày là lúc nắng đạt cường độ mạnh nhất, độ ẩm không khí giảm thấp, làm tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan tim mạch, hô hấp. Thực tế ghi nhận trong ngày 9/4 cho thấy, đúng vào khung giờ này, nhiều tuyến đường trở nên vắng hơn, người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Cơ quan khí tượng dự báo, tình hình nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần từ sau ngày 10/4 khi vùng áp thấp nóng suy yếu. Đến khoảng ngày 13-14/4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, góp phần hạ nhiệt cho khu vực.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khi mưa xuất hiện có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, gió giật mạnh và lốc xoáy do khí quyển bị xáo trộn mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh./.

