Liên minh châu Âu truyền thông điệp về biến đổi khí hậu qua tác phẩm vũ đạo

Tối 10/4, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng nhóm nhảy Last Fire Crew tổ chức sự kiện ra mắt tác phẩm vũ đạo “Nước.” Sự kiện quy tụ các nghệ sỹ và đông đảo khán giả trẻ, mở ra một cách tiếp cận mới về chủ đề biến đổi khí hậu.

“Nước” là chương tiếp theo trong chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khởi xướng, thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Lấy cảm hứng từ ba nguyên tố Gió-Nước-Mặt trời, chiến dịch đặt trọng tâm vào vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp cận các vấn đề khí hậu thông qua những hình thức sáng tạo gần gũi hơn với công chúng.

Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật, tinh thần của "Nước," cũng phản ánh cách EU và Việt Nam đang tiếp cận các thách thức toàn cầu.

Nếu trước đó “Gió” mở ra tinh thần chuyển động và đổi mới, thì “Nước” đi sâu hơn vào một trạng thái khác: Sự thích ứng linh hoạt và nội lực bền bỉ. Không mang tính bùng nổ, nguyên tố nước hiện diện theo cách âm thầm, lặng lẽ len lỏi, không ngừng biến đổi và luôn tìm được hướng đi. Tinh thần đó trở thành nền tảng cho cách tác phẩm được hình thành.

Các vũ công không cố gắng tái tạo hình ảnh của nước, mà chuyển hóa đặc tính của nguyên tố này thành những chuyển động tinh tế của cơ thể. Qua đó, tác phẩm làm nổi bật vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy những thay đổi, thông qua sự cộng hưởng của những nỗ lực chung và liên tục.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho hay EU đã và đang đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau. Trên hành trình đó, thế hệ trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, từ sáng tạo nghệ thuật đến các sáng kiến trong cộng đồng, họ đang ngày càng chủ động thể hiện quan điểm và đóng góp vào các giải pháp cho những thách thức chung.

“Hành động vì khí hậu không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay chính sách, mà trước hết là câu chuyện của con người. Thông qua những sáng kiến như ‘Nhấn kết nối-Bật thay đổi’, có thể thấy cách sáng tạo trở thành động lực để người trẻ tham gia, thể hiện và dẫn dắt. EU tự hào đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn,” Đại sứ Julien Guerrier bày tỏ.

Thông điệp về Nước không chỉ dừng lại ở cảm hứng nghệ thuật mà còn gắn liền với những hành động thực tiễn từ EU. Tại Việt Nam, EU hỗ trợ thúc đẩy quản lý tài nguyên nước thông minh, đào tạo kỹ năng thích ứng và kiến tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Những cam kết này được minh chứng cụ thể qua các dự án như Thủy điện tích năng Bác Ái tại Khánh Hòa, Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tại Điện Biên; Xây dựng đê biển Tây kết hợp hệ thống kè chống sạt lở tại Cà Mau, Mở rộng nhà máy thủy điện Ialy giai đoạn 2, và nhiều dự án khác./.

Chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” với thông điệp “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh – EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững” được thể hiện qua các sáng tạo nghệ thuật của ca sỹ WEAN và marzuz, nhóm nhảy Last Fire, và Fustic.Studio hợp tác cùng nghệ sỹ thị giác Bách Vũ. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, chiến dịch diễn giải hình tượng Gió-Nước-Mặt trời, phản ánh năng lượng mới của thế hệ trẻ và vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại và hành động hướng tới tương lai xanh. Dự án nghệ thuật tiếp theo xoay quanh yếu tố Mặt trời sẽ được ra mắt trong tháng 5/2026.