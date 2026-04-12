Nắng nóng còn kéo dài và gia tăng về cường độ ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ còn kéo dài và gia tăng về cường độ ở nhiều khu vực.

Ngày 13/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 13-16 giờ.

Từ ngày 14-21/4, khu vực Tây Bắc Bộ: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ khoảng ngày 15-16/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 14-15/4 có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 14/4 có nắng nóng. Khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thời kỳ từ ngày 15-17/4 có khả năng có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ khoảng ngày 15-16/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Người lao động tranh thủ uống nước để hạ giải cơn khát trời giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Dự báo xa hơn về diễn biến nắng nóng, theo chuyên gia dự báo khí hậu, từ khoảng tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, các đợt nắng nóng cũng sẽ mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8; sau đó từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Nắng nóng của năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5-2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Ngoài ra các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý về hiện tượng mưa dông vào chiều tối và đêm, đặc biệt là trong thời gian này là giai đoạn chuyển mùa. Mưa dông thường kèm theo hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Huế được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5-2,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm; các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt chỉ cao hơn từ 0,5-1,5 độ C./.

