Ai Cập phóng thành công camera không gian ClimCam lên ISS

Chiều tối 11/4 theo giờ Việt Nam, Ai Cập đã phóng thành công camera không gian ClimCam lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong khuôn khổ sứ mệnh Cygnus NG-24.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Cơ quan Vũ trụ Ai Cập cho biết vụ phóng được thực hiện vào lúc 13h41 ngày 11/4 theo giờ địa phương, tức 18h41 cùng ngày ở Việt Nam. Tiến sĩ Maged Ismail - Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Ai Cập - khẳng định đây là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực mở rộng hiện diện của Ai Cập trên trường vũ trụ quốc tế thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường các quan hệ đối tác khoa học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh dự án là minh chứng cho mô hình hợp tác vũ trụ quốc tế và châu Phi, nơi chuyên môn được tích hợp để tạo ra các giải pháp thiết thực cho các thách thức môi trường.

ClimCam là sản phẩm hợp tác khoa học giữa Cơ quan Vũ trụ Ai Cập, Cơ quan Vũ trụ Kenya và Chương trình Vũ trụ Quốc gia Uganda, được thiết kế để hỗ trợ giám sát biến đổi khí hậu và theo dõi các hiện tượng thời tiết cực đoan tại khu vực Đông Phi.

Dự án ClimCam được lựa chọn thông qua cuộc thi quốc tế do Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề vũ trụ (UNOOSA) tổ chức.

Sau khi đến ISS, ClimCam sẽ được lắp đặt trên nền tảng Bartolomeo do Airbus vận hành và kết nối với mô-đun Columbus của châu Âu, một trong những nền tảng chứa thiết bị hiện đại nhất trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Hệ thống camera sử dụng công nghệ hình ảnh đa phổ, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu thập và phân tích dữ liệu về các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Dữ liệu từ ClimCam dự kiến sẽ phục vụ công tác ứng phó thảm họa, quản lý tài nguyên và giám sát năng suất nông nghiệp ở Đông Phi. Hệ thống sẽ hoạt động trong vòng một năm trên ISS, cung cấp hình ảnh và dữ liệu định kỳ về các khu vực mục tiêu.

Cơ quan Vũ trụ Ai Cập khẳng định đây là đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ ở châu Phi, đồng thời phản ánh cam kết của Ai Cập trong việc ứng dụng công nghệ vũ trụ để phục vụ các mục tiêu phát triển và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu./.

