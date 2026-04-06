Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho ngành điện hạt nhân

Xác định điện hạt nhân là lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao, tỉnh Khánh Hòa tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế.

Đây được xem là điều kiện tiên quyết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và vận hành an toàn các dự án điện hạt nhân trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1012/QĐ- TTg phê duyệt đề án đào tạo quy mô lớn, huy động 11 cơ sở giáo dục trọng điểm nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân vào giai đoạn 2030-2035.

Ước tính đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 4.000 nhân lực trình độ cao phục vụ trực tiếp cho hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Trong đó, sẽ đào tạo 120 giảng viên các chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và giảng dạy.

Giai đoạn 2031-2035, cả nước sẽ đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế cho các nhà máy điện hạt nhân.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đang rà soát vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng điện hạt nhân.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng xây dựng các chính sách về tuyển dụng, tiếp nhận, đãi ngộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư...

Phát triển điện hạt nhân không chỉ là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, hiện đại mà còn mở ra không gian phát triển mới về việc làm, nhất là các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao; định hướng lớn về phát triển nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy và bảo đảm an sinh xã hội. Đây còn là sự khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

“Việc cung ứng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực điện hạt nhân cũng phải “đặc biệt,” không giống những lĩnh vực khác, phải chuẩn bị sớm đội ngũ, kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý có trình độ cao, được đào tạo đúng chuyên ngành, chuyên sâu và đạt chuẩn quốc tế là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể tiếp cận và phát triển điện hạt nhân một cách an toàn, hiệu quả và bền vững,” ông Võ Chí Vương, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) là công trình trọng điểm quốc gia; đồng thời là các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, một trong những việc lớn nhất của các dự án hạ tầng quy mô lớn đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, toàn bộ 835/835 trường hợp đã hoàn thành kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất; phương án bồi thường đợt 4 đã được niêm yết đối với 15 trường hợp, diện tích 5,3ha.

Tương tự, tại dự án nhà máy điện Ninh Thuận 2 cũng hoàn tất kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đối với 534/534 hộ dân. Công tác áp giá bồi thường được chính quyền địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Nghị quyết số 189/2025/QH15.

Người dân ở các khu vực tái định cư của 2 dự án cũng được hỗ trợ, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa thường xuyên phối hợp với địa phương khảo sát nhu cầu đào tạo nghề, hỗ trợ người dân vùng dự án tiếp cận thông tin tuyển dụng, đồng thời tổ chức các phiên giao dịch việc làm./.

