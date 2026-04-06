Tác dụng thay đổi quan hệ xã hội đặc biệt của các "mũi tiêm giảm cân"

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong những năm gần đây, sự phổ biến của các mũi tiêm giảm cân như Ozempic, Mounjaro hay Wegovy tại Anh không chỉ là một xu hướng y tế, mà còn có thể tác động sâu sắc đến đời sống cá nhân.

Không chỉ hứa hẹn về vóc dáng thon gọn, những liệu pháp này còn hé lộ một thực tế xã hội: vóc dáng mới có thể khiến con người định hình lại những mối quan hệ vốn đã gắn bó lâu dài.

Theo nghiên cứu của Giáo sư Per-Arne Svensson tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển), trong số 12.531 bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật bariatric (các thủ thuật y khoa can thiệp vào hệ tiêu hóa để giúp người bệnh giảm cân), 14,4% ly hôn trong vòng 6 năm, cao hơn gần 50% so với tỷ lệ 8,2% của dân số chung.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc giảm cân “giết chết hôn nhân.” Ngược lại, những thay đổi về ngoại hình và sức khỏe có thể là cơ hội để con người nhận diện những mối quan hệ không lành mạnh.

Ông David Sarwer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu béo phì tại Philadelphia (Mỹ), nhận định: giảm cân giúp người ta tự tin hơn, từ đó có can đảm rời bỏ những quan hệ không còn phù hợp.

Những tác động này không xảy ra ngay lập tức. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các cuộc ly hôn thường xảy ra một vài năm sau khi bắt đầu điều trị, trong khi những người độc thân trải qua quá trình giảm cân lại có xu hướng kết hôn cao hơn so với nhóm cùng tuổi không điều trị.

Sự thay đổi vóc dáng vì thế như một “cánh cửa” mở ra cơ hội và lựa chọn mới trong đời sống cá nhân, khiến con người định hình lại các mối quan hệ xung quanh.

Tuy nhiên, hiện tượng này cũng gợi mở những vấn đề đáng suy ngẫm về đời sống xã hội hiện đại. Khi công nghệ y tế mang lại cơ hội biến đổi cá nhân, xã hội cũng phải chuẩn bị cho những tác động kèm theo.

Khoảng 1,6 triệu người Anh sử dụng các loại thuốc giảm cân (như nhóm semaglutide), trong đó Mounjaro và Wegovy là những cái tên phổ biến nhất giúp kiểm soát thói quen ăn uống.

Mới đây, NHS (Hệ thống dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh) thông báo sẽ cung cấp mũi tiêm giảm cân Wegovy cho 1,2 triệu người, nhằm giúp kiểm soát béo phì - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các cơn đau tim và đột quỵ.

Đây là lý do các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn, tư vấn và giáo dục sức khỏe toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào giảm cân đơn thuần.

Sự phổ biến ngày càng tăng của thuốc giảm cân cũng tác động đến thói quen tiêu dùng: chuỗi cửa hàng Greggs ghi nhận xu hướng khách hàng chọn các khẩu phần nhỏ hơn, trong khi nhiều siêu thị tung ra các bữa ăn sẵn phù hợp với người sử dụng thuốc giảm cân./.

Cảnh báo 10 nguy cơ sức khỏe khi giảm cân quá nhanh Chế độ giảm cân cấp tốc có thể giúp hạ nhanh con số trên cân, song hệ lụy của nó khiến cơ thể kích hoạt cơ chế sinh tồn, kéo theo hàng loạt nguy cơ như mất cơ, rối loạn điện giải, suy giảm miễn dịch.