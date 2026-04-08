Nga thử nghiệm công nghệ động cơ đột phá cho du hành không gian sâu

Ngày 8/4, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia - Viện Kurchatov của Nga, thông báo đã thử nghiệm nguyên mẫu động cơ plasma không điện cực, được thiết kế cho các sứ mệnh không gian sâu.

Phát biểu tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Chủ tịch Viện Kurchatov Mikhail Kovalchuk cho biết động cơ đang được thử nghiệm trong một cơ sở chuyên dụng có khả năng mô phỏng điều kiện ngoài không gian.

Đây là một buồng thử nghiệm quy mô lớn, có thể tích gần 1.000 m3, với hệ thống bơm chân không công suất cao, cho phép kiểm tra toàn diện các thông số kỹ thuật của động cơ.

Theo ông Kovalchuk, dự án này nằm trong loạt nghiên cứu nhằm phát triển một thế hệ động cơ hoàn toàn mới cho các chuyến bay không gian xa.

Trước đó, cơ sở thử nghiệm đã được vận hành thử dưới sự giám sát của hội đồng quản trị Viện Kurchatov.

Viện Kurchatov là một trong những trung tâm khoa học hàng đầu của Nga, nổi tiếng với nhiều thành tựu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và vật lý./.

