Trung Quốc đưa AI vào thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Trung Quốc triển khai AI trong giáo dục để nâng cao đào tạo, quản lý và đánh giá giáo viên, thúc đẩy phát triển giáo dục hiện đại.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch hành động “Giáo dục + AI” nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực về công nghệ trí tuệ nhân tạo, qua đó tạo nền tảng cho phát triển giáo dục hiện đại.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được ứng dụng xuyên suốt quá trình dạy học, từ trước, trong đến sau giờ lên lớp, góp phần giảm tải công việc cho giáo viên và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

AI cũng được sử dụng để hỗ trợ giáo viên trong quản lý bài tập, chấm điểm, giải đáp thắc mắc và tổ chức phụ đạo cho học sinh; đồng thời phân tích hoạt động giảng dạy trên lớp nhằm cải thiện chất lượng giáo dục./.