Hà Nội: Gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động quản lý nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 11/4/2026 gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quy trình lập, thẩm định và triển khai các quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ của Thành phố.

Nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trục xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức thực hiện một số nội dung:

Về nguyên tắc, Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, phải được tích hợp ngay từ khâu đề xuất và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai, theo dõi, đánh giá các quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ) của Thành phố; đồng thời được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô.

Việc tích hợp phải hướng tới nâng cao hiệu suất, hiệu quả, tạo giá trị gia tăng và đo lường được bằng kết quả cụ thể; bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ không cần thiết, không làm tăng chi phí tuân thủ; tăng cường hậu kiểm, kiểm soát bằng kết quả đầu ra và dữ liệu vận hành.

Kết quả tích hợp phải được theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên, ưu tiên dữ liệu thời gian thực; có cơ chế cập nhật, điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm tính tối ưu trong quá trình triển khai.

Về yêu cầu thực hiện về tích hợp khoa học và công nghệ, Toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của Thành phố phải dựa trên các tiến bộ khoa học, công nghệ đã được kiểm chứng và dữ liệu xác thực; phải xác định rõ nội dung ứng dụng khoa học, công nghệ và giá trị tri thức tạo ra trong quá trình thực hiện.

Mọi nội dung, khía cạnh đều phải được xem xét ứng dụng và tích hợp công nghệ ngay từ đầu; trường hợp không áp dụng phải làm rõ lý do; ưu tiên các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp do Việt Nam làm chủ hoặc có khả năng tiếp nhận, làm chủ.

Việc tích hợp phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu về kết nối, liên thông, đồng bộ, an toàn, khả năng mở rộng và vận hành ổn định, lâu dài.

Về tích hợp đổi mới sáng tạo, trong mọi nhiệm vụ, dự án và hoạt động quản lý, điều hành hằng ngày phải đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, quy trình mới, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể so với sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh đã có; đồng thời chủ động rà soát, nhận diện các điểm nghẽn, bất cập để làm cơ sở đề xuất nội dung đổi mới sáng tạo.

Nội dung đổi mới phải gắn với nhu cầu thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các chủ thể liên quan trong quá trình đề xuất và triển khai.

Triển khai thí điểm hoặc thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới theo quy định; có phương án nhân rộng sau khi thí điểm, thử nghiệm hiệu quả, thành công.

Về tích hợp chuyển đổi số, toàn ngành, lĩnh vực phải chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động, quản trị và cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống số, nền tảng số, quy trình số; từng bước thay thế các phương thức truyền thống bằng phương thức số nhằm tạo ra giá trị mới, hiệu quả và minh bạch.

Các hoạt động quản lý nhà nước phải được tổ chức, vận hành trên môi trường số, bảo đảm thông suốt, liền mạch; việc cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp phải thuận tiện, kịp thời, dễ tiếp cận trên môi trường số.

Việc thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng phải tuân thủ nguyên tắc dùng chung, kết nối, chia sẻ dữ liệu và "API First," bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc số của Thành phố.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc phạm vi quản lý phải được thúc đẩy chuyển đổi số một cách toàn diện, thực chất; kết quả chuyển đổi phải được lượng hóa, hạch toán và đánh giá cụ thể. Các hoạt động, tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp và giữa các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện chủ yếu, tối đa thông qua dịch vụ số, hệ thống số, nền tảng số và môi trường số.

Mọi hoạt động chuyển đổi số phải gắn với việc tạo lập, làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố để phục vụ chia sẻ, kết nối và tạo lập các giá trị mới./.

