Người Việt chính thức được dùng tính năng Trí thông minh cá nhân trên Gemini

Đầu năm 2026, Google đã giới thiệu tính năng Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence). Tính năng này của Google sử dụng Gemini, kết nối thông tin từ Gmail, Photos để cung cấp câu trả lời cá nhân hóa. Ngày 15/4, Google đã chính thức mang trải nghiệm cá nhân hóa này đến với người dùng tại Việt Nam.

Trí thông minh cá nhân kết nối thông tin một cách bảo mật từ các ứng dụng như Gmail và Google Photos, biến Gemini thành một trợ lý đắc lực dành riêng cho bạn. Người dùng bật tính năng này sẽ hoàn toàn có quyền kiểm soát việc liên kết ứng dụng nào và mỗi ứng dụng được kết nối sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm.

Chỉ với một cú chạm, người dùng có thể kết nối Gmail, Photos, YouTube và Search; quy trình thiết lập cũng được Google thiết kế để đảm bảo sự đơn giản và bảo mật tuyệt đối.

Trí thông minh cá nhân sở hữu hai thế mạnh cốt lõi: khả năng lập luận trên các nguồn dữ liệu phức tạp và truy xuất chi tiết cụ thể, chẳng hạn từ một email hoặc ảnh chụp, để trả lời câu hỏi của người dùng. Gemini thường kết hợp cả hai khả năng này, xử lý xuyên suốt văn bản, hình ảnh và video để đưa ra những câu trả lời "đo ni đóng giày" cho riêng người dùng.

Ví dụ, người dùng đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến Đà Lạt vào dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Người dùng biết mình đã nhận được xác nhận đặt xe và khách sạn, nhưng thông tin lại nằm rải rác ở khắp nơi.

Khi yêu cầu Gemini: "tổng hợp kế hoạch đi Đà Lạt của tôi", Gemini không chỉ thực hiện một lệnh tìm kiếm thông thường. Bằng cách tham chiếu Gmail một cách bảo mật, Gemini sẽ tổng hợp các thông tin đặt chỗ thành một lịch trình rõ ràng. Nhờ hiểu được ngữ cảnh từ Photos, Gemini có thể tìm lại ảnh chụp màn hình bản đồ địa phương hoặc ảnh một món quà người dùng đã lưu từ nhiều tuần trước. Thậm chí, Gemini có thể gợi ý nhà hàng dựa trên video về xu hướng ẩm thực địa phương mà người dùng vừa xem trên YouTube giúp người dùng không phải lục lọi lịch sử tìm kiếm hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khi đang di chuyển.

Đại diện Google cho biết, người dùng cũng sẽ không phải đoán xem câu trả lời đến từ đâu. Gemini sẽ cố gắng trích dẫn hoặc giải thích thông tin mà nó đã sử dụng từ các nguồn được kết nối của người dùng để có thể xác minh.

Google cũng thiết lập các hàng rào bảo vệ đối với những chủ đề nhạy cảm. Gemini sẽ không tự ý đưa ra phán đoán về các thông tin nhạy cảm như tình trạng sức khỏe của người dùng, trừ khi người dùng trực tiếp yêu cầu thảo luận về vấn đề này.

Trong ngày hôm nay, Google đang triển khai trải nghiệm này đến các tài khoản cá nhân trên Google của những người dùng đăng ký dịch vụ Google AI Plus, Pro và Ultra đủ điều kiện.

Đại diện Google cho biết sẽ đặt mục tiêu mang tính năng này đến với những người dùng miễn phí trong vài tuần tới. Khi đã được bật, tính năng này hoạt động xuyên suốt trên nền tảng Web, Android và iOS và với tất cả các mô hình trong trình chọn mô hình của Gemini.

Nếu người dùng không thấy lời mời dùng thử trên màn hình chính của Gemini có thể bật tính năng này trong phần Cài đặt bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

- Mở Gemini và nhấn vào Cài đặt

- Nhấn vào Trí thông minh cá nhân

- Chọn Các Ứng dụng được Kết nối (Gmail, Photos,...)

