Nhà đồng sáng lập Google Larry Page trở thành người giàu thứ ba thế giới

Những người giàu nhất thế giới là các nhà sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của các công ty công nghệ, với giá trị tài sản tăng vọt nhờ doanh nghiệp của họ và có một tỷ phú vừa vượt qua "ông trùm" Amazon Jeff Bezos trong danh sách siêu giàu, nhờ một bước đột phá mới về trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng sáng lập Google, ông Larry Page, mới đây đã có thêm 6 tỷ USD giá trị tài sản ròng, nâng tổng tài sản lên 252 tỷ USD, sau khi ra mắt mô hình AI mới nhất của công ty: Gemini 3.

Mô hình mới này, được coi là một cải tiến so với Gemini 2.5 được phát hành khoảng 8 tháng trước, đã đưa đến sự lạc quan từ các nhà đầu tư và những nhà phân tích, nâng giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, tăng vọt 3%.

Thành công của Gemini đã giúp ông Page, người sở hữu khoảng 6% cổ phần của Alphabet, vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng hàng ngày của Bloomberg về những người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, ông Bezos bị đẩy xuống vị trí thứ tư trong danh sách này, do sự sụt giảm tài sản gần đây liên quan đến Amazon và sự gia tăng tài sản đồng thời của nhà đồng sáng lập Google.

Đồng sáng lập Google, Sergey Brin, người cũng sở hữu 6% cổ phần của Alphabet, có khối tài sản tăng thêm 5 tỷ USD và đứng thứ năm trong danh sách những người siêu giàu.

Các tỷ phú đã chứng kiến giá trị tài sản của họ trồi sụt trong cuộc cách mạng AI.

Lĩnh vực này đã đưa nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, lên ngôi vị người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn, thậm chí vượt qua cả CEO Tesla, Elon Musk, trước khi nhanh chóng mất 34 tỷ USD giá trị tài sản ròng, xuống vị trí thứ hai.

Mối lo ngại về bong bóng AI đang ngày càng gia tăng, nhưng các chuyên gia cho rằng mô hình Gemini mới là giải pháp thực sự.

Google giải thích rằng Gemini 3 đã nâng cao khả năng gợi ý, cung cấp cho người dùng câu trả lời chất lượng tốt hơn cho các câu hỏi phức tạp, mà không cần phải gợi ý kỹ lưỡng để giúp AI hiểu được bối cảnh và ý định đằng sau những câu hỏi của họ.

Mô hình mới cũng sẽ được tích hợp vào các sản phẩm tìm kiếm của Google, ứng dụng Gemini và những dịch vụ doanh nghiệp./.

Nhà đồng sáng lập Oracle "chớp nhoáng" giành ngôi vị người giàu nhất thế giới Tỷ phú Elon Musk đã để tuột mất ngôi vị "người giàu nhất thế giới" khi nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle, Larry Ellison sở hữu giá trị tài sản lên tới 383,2 tỷ USD vào ngày 10/9.