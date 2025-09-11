Nhà đồng sáng lập Oracle "chớp nhoáng" giành ngôi vị người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Elon Musk đã để tuột mất ngôi vị "người giàu nhất thế giới" vào tay nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle, Larry Ellison. Theo Bloomberg, giá trị tài sản của ông Ellison bất ngờ tăng tới 101 tỷ USD, trước khi ổn định ở mức tăng khoảng 89 tỷ USD, lên 383,2 tỷ USD vào ngày 10/9, sau khi Oracle công bố báo cáo lợi nhuận ấn tượng của vào tối 9/9.

Oracle báo cáo nhu cầu về trung tâm dữ liệu từ các khách hàng là các công ty về AI tăng vọt, đưa giá cổ phiếu của công ty lên một tầm cao mới. Giá cổ phiếu của Oracle đã tăng tới 43%, trước khi đóng cửa phiên 10/9 tăng khoảng 36%. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất của cổ phiếu này kể từ năm 1992.

Giá cổ phiếu Oracle đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên 10/9, đưa giá trị thị trường của Oracle tăng 244 tỷ USD, lên khoảng 922 tỷ USD. Oracle đã nhảy vọt từ công ty có giá trị thứ 13 trong chỉ số S&P 500 lên vị trí thứ 10, vượt qua giá trị thị trường của Eli Lilly, Walmart và JPMorgan Chase.

Ông Ellison là cổ đông cá nhân lớn nhất của Oracle. Giá trị tài sản ròng tăng vượt ông Musk đã đưa ông Ellison trở thành người giàu nhất thế giới trong vài giờ vào ngày 10/9. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đóng cửa thị trường, giá trị tài sản ròng của ông Musk là 384,2 tỷ USD, vượt ông Ellison 1 tỷ USD.

Oracle nổi lên là một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, đáp nhu cầu khổng lồ về năng lực tính toán của các công ty AI. Vào tháng 7/2025, Oracle đã công bố một thỏa thuận cung cấp 4,5 GW dung lượng trung tâm dữ liệu cho công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để vận hành phần mềm AI của mình. Khi sự bùng nổ AI tăng tốc, giá cổ phiếu của Oracle đã tăng 97% trong năm nay, trong khi giá cổ phiếu của Tesla giảm khoảng 14%.

Ông Musk lần đầu tiên giành ngôi vị "người giàu nhất thế giới" vào năm 2021 và phần lớn đã giữ vững danh hiệu này trong vài năm qua, một phần nhờ vào các khoản đầu tư vào Tesla và SpaceX. Trong những năm qua, ông đã để mất vị trí này hai lần, lần đầu tiên vào năm 2021 vào tay Giám đốc điều hành LVMH, Bernard Arnault và vào năm 2024 vào tay người sáng lập Amazon, Jeff Bezos.

Đối với ông Ellison, con đường trở thành một trong những người giàu nhất thế giới của ông bắt đầu từ năm 1977, khi ông bỏ học đại học và góp phần thành lập Oracle. Vị tỷ phú 81 tuổi này sở hữu 98% đảo Lana'i thuộc Hawaii và được ghi nhận là người đã hồi sinh giải quần vợt Indian Wells ở California, mang lại cho giải đấu này biệt danh "giải Grand Slam thứ năm"./.

