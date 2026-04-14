Mỹ điều tra âm mưu sát hại CEO OpenAI sau vụ tấn công bằng bom xăng

Ngày 14/4, giới chức Mỹ cho biết người đàn ông bị cáo buộc ném bom xăng vào nhà riêng của ông Sam Altman tại bang California (Mỹ) đã có ý định sát hại vị Giám đốc điều hành (CEO) của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các công tố viên liên bang truy tố đối tượng Daniel Moreno-Gama, 20 tuổi, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào nhà riêng và văn phòng của OpenAI xảy ra ngày 11/4.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Moreno-Gama đã di chuyển từ nhà riêng ở bang Texas để thực hiện việc tấn công bằng bom xăng nhằm vào nhà của CEO Altman, rồi tiếp tục đến trụ sở OpenAI ở San Francisco, nơi đối tượng cố gắng dùng ghế đập vỡ cửa kính của tòa nhà. Không ai bị thương trong cả 2 vụ việc tại nhà riêng và văn phòng.

Theo đơn khởi tố, khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện Moreno-Gama mang theo can dầu hỏa, một chiếc bật lửa và một tài liệu có tựa đề "Cảnh báo cuối cùng” (Your Last Warning), trong đó “kêu gọi việc chống lại AI cũng như việc giết hại và thực hiện các tội ác khác chống lại CEO của các công ty AI và nhà đầu tư của họ.”

Các công tố viên cho biết trong tài liệu này có đoạn đối tượng thừa nhận ý định sát hại ông Altman.

Liên quan đến vụ việc này, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh: “Bạo lực không thể là cách thức để thể hiện sự bất đồng, dù là về chính trị, công nghệ hay bất kỳ vấn đề nào khác.” Hành động này sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hiện, Moreno-Gama phải đối mặt với tội danh phá hoại tài sản bằng chất nổ và tội tàng trữ vũ khí chưa đăng ký.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mức độ chú ý đối với ông Altman gia tăng cùng với sự phổ biến AI, khiến ông và công ty trở thành mục tiêu của một số nhóm phản đối công nghệ này.

Trong một bài đăng trên blog cá nhân sau vụ tấn công, CEO Altman đã chia sẻ một bức ảnh của gia đình cùng lời kêu gọi giảm leo thang tranh luận về chủ đề này.

Ông cho biết “thấu hiểu những quan điểm chống công nghệ” và thừa nhận “công nghệ không phải lúc nào cũng tốt cho tất cả mọi người,” nhưng cũng khẳng định niềm tin rằng sự tiến bộ của công nghệ có thể mang lại tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Tháng trước, OpenAI cho biết được định giá 852 tỷ USD sau vòng huy động vốn trị giá 122 tỷ USD, trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu OpenAI và các công ty đối thủ có thể tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí hay không.

Trong khi đó, ChatGPT liên tục đứng đầu về thị trường AI dành cho người tiêu dùng, với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và khoảng 50 triệu người đăng ký.

Theo OpenAI, việc sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến ChatGPT đã tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua./.

