Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong

Chiều 14/4, một vụ nổ nồi hơi đã xảy ra tại nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, làm 10 công nhân thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương. Ngoài ra vẫn còn một số công nhân bị mắc kẹt tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết các đội cứu hộ, cùng với chính quyền địa phương và lực lượng hữu quan đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi vụ việc được báo cáo. Các nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại một ống nồi hơi thuộc một tổ máy của nhà máy.

Đại diện nhà máy Vedanta cho biết sự cố liên quan đến các nhân viên của nhà thầu phụ NGSL - đơn vị phụ trách vận hành và bảo trì.

Công ty khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, đồng thời ưu tiên hỗ trợ y tế và chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng.

Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời thông báo chính phủ sẽ trích từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia để hỗ trợ 200.000 rupee (2.150 USD) cho thân nhân mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee (540 USD) cho người bị thương.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn lao động tại các cơ sở công nghiệp ở Ấn Độ, trong bối cảnh nguyên nhân cụ thể của vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ./.

