Tạm dừng làm mát bể chứa nhiên liệu tại Nhà máy Fukushima số 2 do sự cố

Ngày 6/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2, đang trong quá trình tháo dỡ, thông báo đã tạm ngừng hệ thống làm mát bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng sau khi nhận được cảnh báo về sự cố máy bơm.

Theo TEPCO, cảnh báo liên quan đến bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng số 1 được kích hoạt vào khoảng 14 giờ 45 ngày 5/4 giờ địa phương.

Các nhân viên vận hành đã lập tức tắt máy bơm sau khi phát hiện khói bốc lên tại hiện trường, dẫn đến việc tạm dừng hệ thống làm mát.

TEPCO khẳng định sự cố lần này không ảnh hưởng đến mức phóng xạ bên ngoài môi trường và không có ai bị thương. Nguyên nhân đang được công ty điều tra.

Nhà máy Fukushima số 2 gồm 4 lò phản ứng, nằm cách nhà máy Fukushima số 1 - từng bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 - khoảng 12km về phía Nam.

TEPCO đã quyết định tháo dỡ cả hai tổ hợp sau thảm họa này. Bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng số 1 tại nhà máy Fukushima số 2 lưu trữ 2.334 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng cùng 200 thanh nhiên liệu mới.

Thời điểm hệ thống làm mát bị tạm ngừng, nhiệt độ nước đo được là 26,5 độ C. TEPCO cho biết sẽ mất khoảng 8 ngày để nhiệt độ này vượt mức quy định cho vận hành an toàn./.

Nhật Bản: TEPCO nối lại việc cung cấp điện hạt nhân lần đầu tiên sau 14 năm Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO cấp điện hạt nhân trở lại sau 14 năm vật lộn với hậu quả của sự cố hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.