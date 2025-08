Nhật Bản nối lại xả nước đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima số 1

Ngày 1/8, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 - thông báo đã nối lại hoạt động xả nước thải đã qua xử lý ra biển sau khi tạm dừng do cảnh báo sóng thần.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông báo của TEPCO cho biết việc xả nước đã qua xử lý từ hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS) đã được tạm dừng vào sáng 30/7 như một biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo sóng thần. Khuyến cáo đã được dỡ bỏ vào ngày 31/7.

Sau khi xác nhận không có bất thường nào tại các cơ sở tạm dừng hoạt động hoặc các thông số liên quan tại hiện trường, TEPCO đã tiếp tục xả nước ra biển vào sáng 1/8.

Đợt xả thải lần này bắt đầu từ ngày 14/7, là đợt thứ 13 kể từ tháng 8/2023 và là lần thứ hai trong năm tài chính hiện tại của Nhật Bản (1/4/2025-31/3/2026).

Ban đầu, hoạt động dự kiến hoàn tất vào ngày 1/8 nhưng đã phải tạm hoãn do trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển Kamchatka (Nga), dẫn đến cảnh báo sóng thần trên khắp bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Trước khi năm tài chính hiện tại bắt đầu, khoảng 94.000 tấn nước đã qua xử lý đã được TEPCO xả ra biển.

Trong giai đoạn này, mẫu nước tại điểm xả ghi nhận mức tritium là 56 becquerel/lít (Bq/L), thấp hơn nhiều so với ngưỡng tiêu chuẩn nước uống do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị là 10.000 Bq/L, cũng như dưới giới hạn hoạt động TEPCO tự đặt ra là 700 Bq/L.

TEPCO bắt đầu chương trình xả nước thải đã xử lý từ tháng 8/2023. Nguồn nước này vốn được dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại trong thảm họa động đất-sóng thần năm 2011.

Sau đó, nước được xử lý qua hệ thống ALPS nhằm loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ, đưa mức ô nhiễm xuống dưới giới hạn quy định./.

