Sông băng toàn cầu tiếp tục suy giảm mạnh trong năm 2025

Một nghiên cứu quốc tế cho thấy các sông băng trên toàn cầu đã mất khoảng 408 gigatonne băng trong năm 2025, góp phần làm mực nước biển dâng thêm khoảng 1,1 mm.

Theo nghiên cứu của Dịch vụ Giám sát Sông băng Thế giới (WGMS) với sự tham gia của các nhà khoa học, trong đó có chuyên gia từ Đại học Monash (Australia), năm 2025 là năm có mức suy giảm băng nghiêm trọng thứ 6 kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1975.



Ông Levan Tielidze, nghiên cứu viên tại Đại học Monash và là đồng tác giả nghiên cứu, nhận định việc 6 năm ghi nhận mức mất băng nghiêm trọng nhất đều xảy ra trong vài năm qua, cho thấy tốc độ biến đổi của hệ thống băng hà đang diễn ra rất nhanh.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Reviews Earth & Environment cho biết, trong thập kỷ qua, tốc độ mất băng đã tăng mạnh, với mức suy giảm hàng năm cao gấp gần 4 lần so với cuối thế kỷ XX.



Tính từ năm 1975 đến nay, các sông băng trên thế giới đã mất gần 9.600 gigatonne băng, đủ để làm mực nước biển dâng khoảng 26 mm, trong đó gần 80% lượng băng mất đi xảy ra từ năm 2000 trở lại đây.



Đáng chú ý, cả 19 khu vực băng hà lớn trên thế giới đều ghi nhận suy giảm khối lượng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp xu hướng này diễn ra.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Tây Bắc Mỹ và Trung Âu.

Ông Tielidze nhấn mạnh rằng việc hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu là yếu tố then chốt, bởi “mỗi phần nhỏ của sự nóng lên đều có ý nghĩa; giảm nhiệt độ sẽ trực tiếp làm giảm tốc độ mất băng và các tác động liên quan”./.

