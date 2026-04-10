Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Luật đất đai, môi trường (sửa đổi) phải đảm bảo “sống được”

Ngày 10/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng ba dự án luật quan trọng, bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại cuộc họp với các đơn vị chuyên môn trong bộ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu then chốt là tiến độ phải đi liền với chất lượng. Theo ông Hùng, việc trình hồ sơ khi nào cũng phải gắn với tiến độ chung, không để sát thời điểm mới trình mà cần chủ động sớm để đảm bảo chất lượng.

Thông tin định hướng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ trực tiếp thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. "Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2026," Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Do vậy, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát mục tiêu, lộ trình đã đề ra, đồng thời lưu ý, các số liệu báo cáo phải được xây dựng trên cơ sở có giải trình cụ thể, rõ ràng, tuyệt đối tránh tình trạng báo cáo chung chung, thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực chất.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý các con số đưa ra phải có giải trình rõ ràng, tránh tình trạng báo cáo chung chung, thiếu chính xác trong thống kê. Một điểm nhấn khác là yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực môi trường.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, để làm được điều này phải làm rõ ba yếu tố - đó là lực lượng, công nghệ và quy trình hành chính.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, việc đơn giản hóa thủ tục không chỉ dừng ở giảm số lượng mà phải đi vào bản chất. Do vậy, ông yêu cầu thủ tục cần ban hành một lần và áp dụng cho các dự án tương tự; việc phân loại phải dựa trên địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề.

Cục trưởng Cục Môi trường Tăng Thế Cường báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. (Ảnh: Khương Trung)

Về tiến độ chung hoàn thành các dự án luật trên, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh để cơ bản hoàn thành trong tháng 4/2026, chậm nhất đầu tháng 5/2026.

Đối với các dự án Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi), Bộ trưởng Trịnh Việt yêu cầu các bước quy trình phải thực hiện nhanh, đồng thời bảo đảm tiến độ chung. Việc cải cách thủ tục hành chính cần gắn chặt với xây dựng dự thảo luật. Ông Hùng nhấn mạnh đây là lĩnh vực mới, vừa có thuận lợi để học hỏi, vừa đặt ra yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng đề cập tới việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế từ các quốc gia như Thái Lan, New Zealand, Australia, Singapore, Philippines, Trung Quốc,… nhưng nhấn mạnh không máy móc áp dụng. “Cái gì phù hợp với Việt Nam thì tiếp thu; cái gì tốt hơn thì nghiên cứu vận dụng, nhưng phải đánh giá đầy đủ tính phù hợp, khả thi,” ông Hùng nói.

Đặc biệt, vị tư lệnh ngành nông nghiệp và môi trường cũng đặc biệt nhấn mạnh luật phải ban hành phải đảm bảo “sống được” - tức là người dân và doanh nghiệp thực hiện được, cơ quan quản lý áp dụng được và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu mỗi quy định đưa vào dự án luật sửa đổi lần này phải “trả lời” rõ mang lại lợi ích gì cho đất nước, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, môi trường, xã hội và quan hệ quốc tế. “Mục tiêu là luật mới phải tốt hơn các quy định trước đây, phục vụ tăng trưởng, trong đó kinh tế biển và các ngành liên quan là động lực quan trọng,” Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Riêng với Luật Đất đai (sửa đổi), ông Hùng yêu cầu cơ quan chuyên môn bảo đảm tiến độ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy. Để bảo đảm chất lượng, cơ quan soạn thảo phải bám sát bối cảnh, kết quả triển khai thực tiễn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất./.

