Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ tăng bất thường tại nhiều khu vực

Theo hãng tin Kyodo, nhiều khu vực tại Nhật Bản ở cả miền Đông và miền Tây đã ghi nhận thời tiết ấm lên bất thường trong ngày 11/4, trong đó mức nhiệt ở thành phố Shizuoka thuộc miền Trung lên đến 30,3 độ C, tương đương mức nhiệt thường thấy vào cuối tháng 7.

Tại thủ đô Tokyo, nhiệt độ ghi nhận ở mức 27,3 độ C. Một số địa phương khác cũng có nhiệt độ cao như Sano (tỉnh Tochigi) đạt 29,7 độ C, Otsuki (tỉnh Yamanashi) đạt 29,5 độ C.

Một số người dân Nhật Bản cho rằng thời tiết nóng bất thường ngay từ tháng 4 có thể báo hiệu mùa Hè sắp đến.

Trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục trải qua một mùa Hè khắc nghiệt trong năm nay.

Trong những năm gần đây, số liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho thấy nước này liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục.

Mùa Hè năm ngoái, tỉnh Gunma chứng kiến mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 41,8 độ C, trong khi khoảng 30 địa điểm khác cũng có nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cho thấy tình trạng nắng nóng cực đoan đang dần trở thành “trạng thái bình thường mới."

Trong bối cảnh người dân chưa quen với nền nhiệt cao vào thời điểm này trong năm, JMA khuyến cáo người dân đề phòng các nguy cơ liên quan đến nắng nóng./.

