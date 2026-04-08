Hà Nội đốc thúc tiến độ các dự án chống ngập

Ngay trước mùa mưa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra tiến độ và động viên các đơn vị, các nhà thầu trên hai dự án kiểm tra hai dự án chống ngập trọng điểm, kiểm tra dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Tại công trường Dự án chống ngập hồ đầu mối Mễ Trì, còn gọi là hồ Đồng Bông 2, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục, các hạng mục được triển khai đồng loạt.

Với dung tích tối đa khoảng 600.000m3, trong đó dung tích điều tiết khoảng 500.000m3, hồ Đồng Bông 2 được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý khoảng 6 điểm úng ngập tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương cũng đang được gấp rút triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350ha, đồng thời bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5m3 mỗi giây. Hiện nay, toàn dự án đạt khoảng 50% khối lượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hai dự án đối với hệ thống thoát nước và môi trường đô thị Thủ đô. Yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng điện, nước, viễn thông và bảo đảm nguồn vật liệu, cũng như điều kiện thi công. Yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ./.

