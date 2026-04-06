Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Chiều 6/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Cuộc họp cho ý kiến về các nội dung: Dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; Dự kiến nhân sự trình Quốc hội bầu, xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Xem xét nội dung khác về công tác nhân sự./.