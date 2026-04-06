Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, 491/491 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.