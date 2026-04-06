Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 6/4, bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng vào công tác nhân sự, hoàn thiện thể chế và định hướng phát triển kinh tế-xã hội.

Bên lề phiên khai mạc, các đại biểu bày tỏ nhiều kỳ vọng vào một kỳ họp khởi đầu mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp này không chỉ kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao mà còn hoàn thiện thể chế cho giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các quyết sách đưa ra trong kỳ họp lần này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về tư duy, hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới khát vọng phát triển nhanh và bền vững./.