Đàn cá voi khoảng 100 con liên tục ngoi lên mặt nước ở đảo Phú Quý

Ngày 5/4, tại vùng biển thuộc Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), một nhóm ngư dân và hướng dẫn viên bản địa đã bất ngờ bắt gặp đàn cá voi khổng lồ với số lượng lên đến 100 con.

Vị trí đàn cá xuất hiện chỉ cách Hòn Tranh khoảng 500m. Theo nhân chứng, đàn cá liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát và nhảy lượn quanh ca nô tạo nên cảnh tượng hiếm thấy.

Thậm chí, một số thợ lặn đã trực tiếp xuống nước để ghi hình khoảnh khắc này; dù có sự hiện diện của con người, đàn cá vẫn bơi lội bình thường. Đặc biệt, cùng ngày, ngư dân còn phát hiện 3 con cá voi xanh dài khoảng 17m di chuyển trong khu vực./.