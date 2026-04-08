Tối hậu thư của Tổng thống Trump với Iran: Lời đe dọa hay tín hiệu hành động?

Những tuyên bố “tối hậu thư” của Tổng thống Trump về Iran và eo biển Hormuz đang làm dấy lên câu hỏi. Liệu đây chỉ là đòn tâm lý hay bước chuẩn bị cho leo thang căng thẳng?

Các phát biểu cứng rắn gần đây của Tổng thống Trump liên quan đến Iran tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thời hạn liên quan đến eo biển Hormuz liên tục được gia hạn.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu yêu cầu của Mỹ không được đáp ứng. Giới phân tích cho rằng cách tiếp cận này phản ánh chiến lược quen thuộc của ông Trump: Kết hợp sức ép tối đa với việc thiết lập các “lằn ranh thời gian” nhằm gia tăng đòn bẩy trong đàm phán. Tuy nhiên, liệu các tuyên bố này có được chuyển hóa thành hành động cụ thể hay không vẫn là ẩn số, đặt ra thách thức cho cả đồng minh và đối thủ trong việc đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington./.