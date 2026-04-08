Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân...

Sáng 8/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự có Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới.