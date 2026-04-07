Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi được bầu, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội./.