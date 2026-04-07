Tiểu sử Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Chiều 7/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUẢNG

- Ngày sinh: 23/8/1969

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

- Ngày vào Đảng: 4/1/1994; Ngày chính thức: 4/1/1995

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng Kiểm sát, Cử nhân Luật

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật, Tiến sỹ Luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ : Anh văn C

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 và năm 2020; Chiến sỹ thi đua ngành kiểm sát năm 2014; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012.

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1990-8/1996: Cán bộ, Điều tra viên Phòng Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 9/1996-8/2000: Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 9/2000-5/2005: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 6/2005-9/2006: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 10/2006-6/2007: Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 7/2007-7/2012: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 8/2012-9/2014: Kiểm sát viên trung cấp, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan dân chính đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Từ tháng 10/2014-5/2015: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 9), Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

- Từ tháng 6/2015-5/2017: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 6/2017-8/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

- Từ tháng 9/2018-12/2019: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. - Từ tháng 1/2020-10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

- Từ tháng 11/2020-1/2021: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

- Từ tháng 2/2021-5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

- Từ tháng 6/2021-8/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

- Từ tháng 9/2025-10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

- Từ tháng 11/2025-01/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

- Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày 23/1/2026-đến nay: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- Ngày 7/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao./.

