Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sáng 10/11, với 440/441 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

infographics-chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-nguyen-van-quang.jpg

Quốc hội quyết nghị bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
