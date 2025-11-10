Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Quốc hội quyết nghị bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026./.
Tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức
Sáng 10/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng: Ngoại giao góp phần giữ vững môi trường, mở rộng cục diện, nâng cao thế lực
Thủ tướng đúc rút kết quả phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao với 5 cụm từ khoá: “Giữ vững môi trường,” “Mở rộng cục diện," “Nâng cao thế lực,” “Phát huy vai trò,” “Xây dựng nền tảng.”
Thể hiện rõ tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức Việt Nam
Các dự thảo văn kiện đã thể hiện tầm nhìn chiến lược nhưng cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột then chốt của nền kinh tế tri thức.
Nhân dân xứ Mường đồng lòng, quyết tâm cùng Đảng kiến tạo tương lai
Góp ý vào nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhân dân Phú Thọ tin tưởng đồng lòng, quyết tâm cùng Đảng kiến tạo tương lai đất nước.
Lắng nghe nhân dân phải là điểm xuất phát của mọi quyết sách
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng" nhấn mạnh vai trò lắng nghe nhân dân để xây dựng chính trị vững mạnh, đoàn kết và phát triển đất nước.
Góp ý dự thảo văn kiện: Đầu tư bài bản để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Các ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đều khẳng định dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu sau 40 năm đổi mới.
"Độc lập dân tộc-Tự cường-Nhân văn" làm cơ sở cho sự phát triển bền vững
Cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội thống nhất cao với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn, tính khái quát cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao
Sáng 10/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao lần thứ V giai đoạn 2025-2030.
Tân Chánh án TAND tối cao: Xây dựng nền tư pháp của dân, do dân và vì dân
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Quốc hội vừa thống nhất bầu Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
5 “điểm cộng”- nền bản lĩnh của người lãnh đạo thời kỳ mới
Nhiều ý kiến đồng tình với yêu cầu 5 “điểm cộng” khi lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Tổng Bí thư, coi đây là tiêu chí rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của lãnh đạo.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tự chủ chiến lược - sức mạnh kỷ nguyên mới
“Tự chủ chiến lược” là tự lực, tự cường trong mọi lĩnh vực, từ dựng nước, giữ nước đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là khả năng tự quyết, không bị chi phối, lôi kéo vào bất kỳ liên minh nào.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Tạo đà cho vùng khó khăn phát triển
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Thọ đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đại biểu Quốc hội: Tập trung nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế
Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh đề nghị rà soát thật kỹ các dự án của từng chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung nguồn lực giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững.
Nghị quyết 81: Thể chế hóa tầm nhìn cải cách tư pháp Việt Nam
Nghị quyết 81 về sắp xếp tổ chức Tòa án theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã ra đời như một bước ngoặt thể chế trong tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam.
'Phải thay đổi hoàn toàn tư duy, kỹ năng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp'
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chính quyền các địa phương phải thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức, kỹ năng vận hành, tư duy quản trị địa phương với các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền.
Trí thức Việt tại Đức đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV, trí thức Việt Nam tại Đức quan tâm các nội dung tăng trưởng xanh, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và văn hóa.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tạo bước đột phá từ tiếng nói của nhân dân
Đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ chủ trương “Dân là gốc," lấy nhân dân làm trung tâm của quá trình hoạch định chính sách.
Sáng kiến của Việt Nam phù hợp với chiến lược của UNESCO
Được thông qua với sự đồng bảo trợ của 71 quốc gia, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa là nền tảng của bản sắc, nguồn lực đổi mới, trụ cột của phát triển bền vững.
“Mở đường” - Định hình lại bản đồ tư pháp Việt Nam
Nghị quyết 81 trao thẩm quyền chuyên trách cho một số Tòa án khu vực ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo bước mở đường chiến lược trong đổi mới hệ thống tư pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả 'tứ sơn'
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả “tứ sơn” gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, trong đó Lam Sơn có tiềm năng lớn phải phát triển đô thị sân bay.
Thủ tướng Chính phủ động viên cán bộ, nhân dân xã biên giới Yên Khương
Sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.
UNESCO và các nước thành viên đánh giá cao sáng kiến về văn hóa của Việt Nam
Thông qua việc đề xuất sáng kiến, Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại.
Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 ở Gia Lai
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Gia Lai đã chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi hiệu quả, việc quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người.
Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở nhiều địa phương
Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở nhiều địa phương trên cả nước như Hà Tĩnh, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Tuyên Quang, An Giang, Lâm Đồng.
Thủ tướng thăm cán bộ, nhân dân xã biên giới Yên Khương của tỉnh Thanh Hóa
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương, thăm Trạm y tế, Công an xã Yên Khương, một trong những địa bàn vùng xa, miền núi cao và khó khăn của Thanh Hóa.
Thủ tướng: Bảo đảm đưa các ngôi trường nội trú mới ở biên giới khai thác hiệu quả
Thủ tướng đề nghị giám sát chặt việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền., không để xảy ra tiêu cực; có phương án khai thác hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng.
Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Cần Thơ cần đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều
Chủ tịch Quốc hội lưu ý thành phố Cần Thơ cần tiếp tục nỗ lực như phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc Khmer.
Hệ thống chính trị từ “cồng kềnh-phân tán” sang “tinh gọn-liên thông-hiệu lực-hiệu quả”
Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ TW đến địa phương được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, nâng hiệu suất quản lý, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.
Tuần làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Trong tuần làm việc thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; họp về công tác nhân sự.