KKhám phá bí ẩn đại ngàn Pơ Mu và lời thề giữ rừng thiêng của đồng bào Cơ Tu

Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu ở Đà Nẵng không chỉ là nghi thức tâm linh tri ân mẹ thiên nhiên mà còn là lời thề sắt son bảo vệ quần thể đại ngàn Pơ mu vùng biên giới hùng vĩ.

Vào những ngày đầu năm, đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu tại xã biên giới Hùng Sơn lại rộn ràng tổ chức các nghi thức cúng tế thần linh. Đây là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mang ý nghĩa tạ ơn thần rừng, thần núi đã chở che và ban phát nguồn sống cho cả cộng đồng.

Năm 2026, sự kiện này được chính quyền địa phương tổ chức bài bản ngay tại không gian Làng du lịch sinh thái Pơ mu. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ linh thiêng với các nghi thức dựng cây nêu, dâng lễ vật và phần hội rộn rã qua vũ điệu tung tung da dá truyền thống dưới tán rừng.

Đối với người dân nơi đây, khu rừng với hơn 4.500 héc ta cùng hàng nghìn gốc pơ mu cổ thụ là tài sản vô giá, là sinh mệnh cần được bảo vệ nghiêm ngặt bằng những luật tục của buôn làng. Việc giữ rừng đã ăn sâu vào tiềm thức, mọi hành vi xâm phạm đến cây xanh đều bị cộng đồng lên án và xử lý nghiêm khắc./.