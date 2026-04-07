168 hộ dân bàn giao mặt bằng sớm Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia. Thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng đang tích cực được triển khai. Tuy nhiên, công việc khó nhất là thu hồi đất ở đang gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết 6/4, tại xã Gia Bình, đã có 168 hộ dân đăng ký bàn giao mặt bằng sớm cho Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang điều chỉnh phương án bồi thường về giá đất, tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng nhà đầu tư dự án thống nhất: Thưởng cho các hộ thực hiện bàn giao đất ở trước 11/4/2026 với số tiền thưởng 200 triệu đồng đối với 1 hộ gia đình/cá nhân; từ 11/4/2026 đến 30/4/2026 với số tiền thưởng 150 triệu đồng đối với 1 hộ gia đình/cá nhân.

Chính sách thưởng này áp dụng đối với đất ở và tính theo hộ gia đình/cá nhân và những hộ có đất ở thuộc phạm vi khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC năm 2027.

Những hộ dân có đất ở bị thu hồi ngoài được bồi thường bằng 1 lô đất ở tại khu tái định cư, còn được xem xét để giao đất ở từ 1-4 lô có thu tiền sử dụng đất theo quy định./.

