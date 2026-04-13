Hải Phòng sắp 'hồi sinh' dự án du lịch casino Đồ Sơn trị giá hơn 2.100 tỷ đồng

Bản tin 60s ngày 13/4/2026 gồm những nội dung sau:
Hải Phòng sắp 'hồi sinh' dự án du lịch casino Đồ Sơn hơn 2.100 tỷ đồng.
CGV và Lotte xin lỗi fan nhóm nhạc BTS tại Việt Nam sau sự cố nghiêm trọng.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp miễn giảm thu phí đường bộ đối với xe khách.
Khởi tố 40 đối tượng “câu cá trá hình” tại Đắk Lắk.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt.
Tổng thống Mỹ dọa phong tỏa Eo biển Hormuz, tiếp tục tấn công Iran.
Nga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực tìm giải pháp hòa bình tại Trung Đông.
Biểu tình phản đối chiến tranh tại Israel./.