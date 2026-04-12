Dự báo khách đi lại qua Bến xe Hà Nội tăng tới 200% dịp cao điểm 30/4-1/5

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách và chủ động trong công tác tổ chức vận tải tại các bến xe trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5/2026, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách và đảm bảo an ninh trật tự, niêm yết và bán vé đúng quy định.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, do đặc điểm của đợt cao điểm là hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp nên luồng hành khách sẽ có sự biến động khác so với các kỳ lễ khác. Luồng hành khách sẽ được phân ra thành ba luồng gồm: một lượng hành khách sẽ kết hợp hai kỳ nghỉ để thành một kỳ nghỉ dài, số khác sẽ lựa chọn một trong hai kỳ nghỉ để phù hợp với nhu cầu của mình, cơ bản hành khách qua bến sẽ giãn đều trong kỳ, không gây áp lực đột biến với hệ thống vận tải liên tỉnh.

Dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), 30/4-1/5 năm 2026, dự báo lưu lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào các thời điểm cao điểm đầu kỳ lễ, tập trung vào chiều ngày 24/4, ngày 25/4, chiều ngày 29/4 và ngày 30/4. Lượt khách quay trở lại tập trung vào ngày 27/4 (kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ) và ngày 4/5 (kết thúc kỳ nghỉ 30/4-1/5).

“Sau các thời điểm cao điểm, lưu lượng hành khách dự kiến sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo, tương đương các ngày thường và không vượt quá khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến,” ông Hùng đánh giá.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng dự báo, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 9.000 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 760 lượt xe/ngày. Do là các tuyến có cự ly ngắn hành khách đi lại chủ yếu vào ban ngày, lượng khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 1.900 lượt khách/ngày, tăng hơn 100% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 385 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 11.403 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 770 lượt xe/ngày, tăng chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Trên cơ sở dự báo lưu lượng của luồng hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường khoảng 500 xe (gồm 250 xe phục vụ các tuyến có cự ly trên 300km và 250 xe các tuyến cự ly dưới 300km). Trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường 212 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 68 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 220 xe.

Số lượng xe tăng cường trong cả hai kỳ nghỉ lễ sẽ được phân bổ theo ngày, từng tuyến, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế của luồng hành khách. Công ty sẽ báo cáo đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu xe tăng cường phục vụ công tác điều vận phương tiện tăng cường theo đúng quy định; thực hiện việc cấp lệnh tăng cường theo đúng đối tượng, bảo đảm thuận lợi, rút ngắn thời gian cho phương tiện xuất bến.

Công ty cũng đã chủ động lên phương án dự phòng, ký kết hợp đồng với đơn vị cho thuê xe, chuẩn bị phương tiện giải tỏa khách trong trường hợp cấp bách khi số lượng xe tăng cường của các đơn vị không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, hoặc trường hợp xe trên tuyến không lên kịp do ách tắc giao thông.

Trong dịp cao điểm, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng sẽ phối hợp với trung tâm điều hành xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội lên phương án tăng tần suất và số chuyến, phục vụ kịp thời hành khách đến bến đi vào nội đô và ngược lại.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định…; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ.

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng và đặc điểm luồng hành khách tăng cao một chiều, chiều ngược lại vắng khách, các doanh nghiệp vận tải có xu hướng điều chỉnh tăng giá cước để bù đắp chi phí, vì vậy, Công ty cổ phần Bến xe yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác giám sát việc kê khai, điều chỉnh giá vé trong kỳ lễ, đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành.

“Đặc biệt, bến xe tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá đã đăng ký; kiểm tra, đôn đốc đơn vị vận tải thực hiện bán vé cho khách theo quy định,” ông Hùng khẳng định./.

