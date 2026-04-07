Giải cứu phi công Mỹ tại Iran, hé lộ năng lực tác chiến hiện đại

Theo bài phân tích trên báo "The Jerusalem Post", chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại Iran vừa qua đã phản ánh rõ vai trò của công nghệ quân sự hiện đại trong tác chiến.

Chiếc F-15E Strike Eagle bị trúng tên lửa đất đối không khi hoạt động tại khu vực Đông Nam Iran, buộc hai thành viên phi hành đoàn phải thoát hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng Mỹ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn với sự tham gia của các phương tiện hiện đại như A-10 Thunderbolt II và trực thăng HH-60 Pave Hawk. Dù đối mặt hỏa lực từ phía Iran, chiến dịch vẫn được thực hiện, cho thấy sự phối hợp giữa năng lực tình báo và khí tài công nghệ cao trong môi trường tác chiến phức tạp./.