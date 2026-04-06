Thiết bị nhỏ giúp lực lượng Mỹ định vị và giải cứu phi công

Vụ giải cứu thành công một sỹ quan dẫn đường trên tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi tại Tây Nam Iran đã cho thấy vai trò quan trọng của “Thiết bị định vị và hỗ trợ sống sót, lẩn tránh trong chiến đấu” (CSEL) trong các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn quân sự.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, CSEL là thiết bị nhỏ gọn do Boeing sản xuất, nặng khoảng 800 gram, được tích hợp vào áo sinh tồn của phi công và vẫn hoạt động sau khi nhảy dù thoát hiểm.

Thiết bị này liên tục phát tín hiệu định vị được mã hóa cùng các thông điệp cài sẵn như “bị thương” hoặc “sẵn sàng sơ tán,” với cơ chế nhảy tần nhanh và phát xung ngắn, giúp tránh bị phát hiện bởi hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.



CSEL được thiết kế có độ bền cao, có thể hoạt động sau khi ngâm nước ở độ sâu tới 10 mét và duy trì thời gian chờ lên tới 21 ngày. Thiết bị cho phép sử dụng trong điều kiện thiếu sáng, áp lực cao và khi người dùng đeo găng bay.

Ngoài liên lạc trực tiếp bằng ăng-ten ngoài, CSEL còn hỗ trợ kết nối vệ tinh qua ăng-ten tích hợp, đồng thời có nút khẩn cấp để phát tín hiệu không mã hóa trong tình huống nguy cấp.



Trong chiến dịch gần đây, sỹ quan dẫn đường đã sử dụng các điểm an toàn được cài sẵn và gửi tín hiệu mã hóa theo từng khoảng thời gian nhằm tránh bị phát hiện. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, thiết bị chuyển sang chế độ cho phép xác định chính xác vị trí. Dữ liệu được truyền qua vệ tinh tới các trung tâm chỉ huy, cung cấp thông tin về danh tính, tình trạng y tế và mã xác thực của phi công.



Không quân Israel cũng triển khai các hệ thống tương tự, trong đó một số được đánh giá có tính năng tiên tiến hơn. Lực lượng cứu hộ đặc nhiệm 669 của Israel đóng vai trò tương đương với các đơn vị tìm kiếm - cứu nạn của Mỹ, với quy trình huấn luyện chuyên sâu về sinh tồn và giải cứu phi công trong môi trường tác chiến./.

